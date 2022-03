Atelier d’assemblage et de codage d’un robot tyrannosaure Bibliothèque Oscar Wilde Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier d’assemblage et de codage d’un robot tyrannosaure Bibliothèque Oscar Wilde, 23 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 10h30 à 12h30

gratuit

Smarteo vous propose un atelier d’assemblage et de codage d’un robot accessible aux enfants à partir de 8 ans la bibliothèque Oscar Wilde a invité Smarteo pour vous proposer cet atelier Cet atelier va allier assemblage, initiation au codage, et la découverte des dinosaures ! Les participants commencent par assembler les robots, un peu comme des LEGO, avec des briques de construction sans vis ni connecteurs. Ils passent ensuite à l’étape électronique des robots et découvrent les différents composants : Capteurs (de lumière, de pression, de son, infrarouges…), moteurs, etc… Enfin, pour programmer tout cela, la solution choisie est Scratch, bien connue par tous les débutants en programmation. Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe Paris 75020

3B : Saint-Fargeau (Paris) (334m) 96 : Ménilmontant – Pelleport (Paris) (141m)

Contact : Date complète :

2022-04-23T10:30:00+01:00_2022-04-23T12:30:00+01:00

Smarteo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Oscar Wilde Adresse 12 rue du Télégraphe Ville Paris lieuville Bibliothèque Oscar Wilde Paris Departement Paris

Bibliothèque Oscar Wilde Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier d’assemblage et de codage d’un robot tyrannosaure Bibliothèque Oscar Wilde 2022-04-23 was last modified: by Atelier d’assemblage et de codage d’un robot tyrannosaure Bibliothèque Oscar Wilde Bibliothèque Oscar Wilde 23 avril 2022 Bibliothèque Oscar Wilde Paris Paris

Paris Paris