Atelier d’assemblage au Domaine de Grangeneuve Roussas, 1 décembre 2021-1 décembre 2021, Roussas. Atelier d’assemblage au Domaine de Grangeneuve 2021-12-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-31 12:30:00 12:30:00 DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes

Roussas Drôme EUR 30 30 Armés d’éprouvettes, transformez-vous en apprenti œnologue.

domaines.bour@wanadoo.fr +33 4 75 98 50 22 http://www.domainedegrangeneuve.fr/

