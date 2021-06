Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Atelier d’arts plastiques pour petits et grands Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Atelier d’arts plastiques pour petits et grands Hermanville-sur-Mer, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Hermanville-sur-Mer. Atelier d’arts plastiques pour petits et grands 2021-07-14 15:00:00 – 2021-07-14 16:30:00 Salle modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer Calvados Musartdit propose une série d’atelier d’arts plastiques destinés aux enfants, adolescents et adultes.

Les ateliers destinés aux enfants de 3 à 6ans :

« Plongeons dans les couleurs » : Proche de la mer, les jeunes artistes accompagnés d’un adulte explorent en couleur le monde sous-marin. De 15h à 16h30

« Quelques grains de sable sur nos écailles » : S’inspirant des espèces marines qui nagent dans les eaux de la Manche, les enfants réalisent le dessin de poissons colorés. Quelques écailles se différencient des autres… Elles accrocheront le sable coloré ! De 15h à 16h30

Les ateliers destinés aux enfants de 6 à 12ans :

« A la belle époque ! » : A partir de l’observation de quelques photographies et images de la Belle époque, les enfants imaginent un paysage balnéaire rétro. De 10h à 12h

« Les villas de la Digue s’amusent » : Les villas de la Digue s’animent sous nos doigts. Leurs silouhettes se métamorphosent, des yeux, des bouches et d’autres détails apparaissent sur leur façade. De 10h à 12h

L’atelier destiné aux adolescents et adultes (à partir de 15ans) :

