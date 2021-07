Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados, Hermanville-sur-Mer Atelier d’arts plastiques pour enfants Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Atelier d’arts plastiques pour enfants Hermanville-sur-Mer, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Hermanville-sur-Mer. Atelier d’arts plastiques pour enfants 2021-07-21 – 2021-07-21 Salle modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue

Hermanville-sur-Mer Calvados Musartdit propose un atelier d’arts plastiques destiné aux enfants de 6 à 12ans.

« Les villas de la Digue s’amusent » : Les villas de la Digue s’animent sous nos doigts. Leurs silouhettes se métamorphosent, des yeux, des bouches et d’autres détails apparaissent sur leur façade.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Salle modélisme (sous la mairie) 144 Grande Rue Ville Hermanville-sur-Mer lieuville 49.28639#-0.31368