Atelier d’arts plastiques, 1 mai 2021-1 mai 2021, Pont-l'Évêque. Atelier d’arts plastiques 2021-05-01 14:30:00 14:30:00 – 2021-05-01 15:45:00 15:45:00 Place du Tribunal Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque

Les enfants dès 7 ans pour travailler la peinture à l’huile. lesdominicaines@pontleveque.fr +33 2 31 64 89 33 https://www.pontleveque.fr/ A la manière de Tristan Morlet.

