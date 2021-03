Atelier d’arts plastiques PARENT-ENFANT (6-12 ans) MJC Albi, 29 mai 2021-29 mai 2021, Albi.

Atelier d’arts plastiques PARENT-ENFANT (6-12 ans)

MJC Albi, le samedi 29 mai à 10:00

A partir du 10 avril, le centre d’art le Lait accueillera l’exposition _Ficus_ du duo féminin d’artistes Hippolyte Hentgen. Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen forment le duo Hippolyte Hentgen. Sous ce nom fictif, elles explorent à quatre mains un territoire de recherche principalement orienté vers le dessin et l’image, mais s’aventurent également dans d’autres champs de représentation, tels le spectacle et la musique. Puisant dans l’histoire de l’art comme dans la culture populaire, elles s’emparent des images iconiques ancrées dans notre mémoire collective et les restituent dans un immense collage protéiforme et composite. Un atelier d’arts plastiques à partager avec son enfant ou son parent, animé par Fanette Chavent. Une VISITE-FAMILLE de l’exposition est proposée par le centre d’art le mercredi 26 mai à 17h en amont de l’atelier afin d’alimenter votre créativité ! Tarif : 10€ adhérent /15€ non adhérent (par famille) Infos, renseignements et inscriptions : Equipe animation jeunesse-culture MJC Albi 07 67 54 77 60 [[animation@mjcalbi.fr](mailto:animation@mjcalbi.fr)](mailto:animation@mjcalbi.fr) En partenariat avec la MJC

Sur inscription

Un moment de partage et de création en famille

MJC Albi 13 rue de la République 81000 Albi Albi



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-29T10:00:00 2021-05-29T12:00:00