Ateliers d’art thérapie évolutive Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes, samedi 15 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-15 14:30 – 17:30

Gratuit : non 60 € (3H) Adultes

Voir ma vie en couleur : Si tu sortais de ta zone de confort pour laisser entrer les couleurs de la joie ! Nous te proposerons de dessiner avec des pastels secs sur un thème donné, lors de chaque atelier mensuel. Puis nous observerons les symboles qui apparaissent dans le dessin et qui sont des messages de notre inconscient, pour les comprendre. Au fur et à mesure, nous ferons évoluer les dessins par des découpages, des collages pour intégrer de nouveaux symboles porteurs de changements positifs. Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner.

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

0616856393 https://www.atelieropigmentee.com/art-th%C3%A9rapie-%C3%A9volutive