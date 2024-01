Stages artistiques des vacances d’hiver à l’Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes, jeudi 7 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-07 14:00 – 17:30

Gratuit : non Demi-journée : 9H à 12H30 ou de 14H à 17H30 – Tarif : 35 €Journée complète : de 9H à 17H30 – Tarif : 60 €Stage complet de 5 jours : 250 €Attention ! Les stages n’auront lieu qu’à partir de 2 inscriptions.Vous serez remboursés en cas d’annulation. Billetterie : helloasso.com 4 à 12 ans

du 26/2 au 1/3/2024 et du 4/3 au 8/3/2024 Public : 4 -12 ans Expression corporelle (cirque, théâtre, éveil musical, …) Arts Plastiques (dessin, peinture, collage, modelage, bricolage, gravure, pochoir,…) Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes. Les enfants peuvent ramener leurs pique-niques à l’atelier et manger sur place avec l’intervenant(e). Possibilité de réchauffer les plats. Contact et renseignements : atelier.opigmentee@gmail.com

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

0619339501 https://www.atelieropigmentee.com/stages-1