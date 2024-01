Atelier signes & sens (parents-enfants) Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes, samedi 3 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-03 10:30 – 11:15

Gratuit : non Un enfant, un adulte : 22 € Un enfant, deux adultes : 25 € Billetterie : helloasso.com enfants dès la naissance jusqu’aux 1er mots de l’enfant (2/3 ans)

Atelier signes & sens (parents-enfants) Venez découvrir l’outil « Bébé signe » qui offre à votre bébé la possibilité d’exprimer ses besoins, ses envies, ses émotions et de se faire comprendre plus rapidement. Lors de l’atelier, Jennifer Brunet (Signes & Sens), professionnelle de la petite enfance, vous transmet une vingtaine de signes autour du thème « La journée de bébé » avec divers mots comme par exemple : manger, boire, dormir, gâteau, doudou, tétine… Vous découvrirez ces signes de manière ludique et amusante avec des livres, des comptines et des jeux. L’atelier est destiné aux enfants dès la naissance jusqu’aux premiers mots de l’enfant (2/3 ans).

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

0769808306 https://www.atelieropigmentee.com/stages-1