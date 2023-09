Stages artistiques vacances de la Toussaint à l’Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Stages artistiques vacances de la Toussaint à l’Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes, 27 octobre 2023, Nantes. 2023-10-27

Horaire : 09:00 12:30

Gratuit : non Possibilité d’inscription sur une ou plusieurs demi-journées ou journées complètes. Demi-journée : 9H à 12H30 ou de 14H à 17H30 – Tarif : 35€Journées complètes : de 9H à 17H30 – Tarif : 60 €Stage complet de 5 jours (du 23 au 27/10/23) – Tarif : 250 €Stage complet de 4 jours (du 30/10 au 3/11/23 – sauf 1/11) – Tarif : 200 € Attention : Les stages de cirque, d’expression théâtrale, de yoga et d’éveil à l’anglais n’auront lieu qu’à partir de 2 inscriptions. Vous serez remboursés en cas d’annulation. Billetterie : helloasso.com 4 à 12 ans Stages Artistiques des vacances de la Toussaint pour les 4/12 ansdu 23/10 au 27/10/23 et du 30/10 au 03/11/23 (sauf 1er novembre )Expression corporelle (cirque, théâtre, éveil musical, éveil à l’anglais…)Arts Plastiques (dessin, peinture, collage, modelage, bricolage, gravure,…) Les enfants peuvent ramener leurs pique-niques à l’atelier et manger sur place avec l’intervenant(e). Possibilité de réchauffer les plats. Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0619339501 https://www.atelieropigmentee.com/stages-1 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Atelier d'Arts Plastiques O Pigmentée Adresse 18 rue Capitaine Corhumel Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max 4 à 12 ans Lieu Ville Atelier d'Arts Plastiques O Pigmentée Nantes latitude longitude 47.2189844, -1.5627738

Atelier d'Arts Plastiques O Pigmentée Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/