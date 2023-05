Atelier arts plastiques et beaux arts – Atelier O Pigmentée Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée, 21 juin 2023, Nantes.

2023-06-21

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : non Tarif annuel : Atelier hebdomadaire de 1h : 350 € et 50 € de fournitures / Atelier hebdomadaire de 1h30 : 400 € et 50 € de fournitures / Atelier hebdomadaire de 2h : 440 € et 50 € de fournituresTarif trimestriel : Atelier hebdomadaire de 1h : 135 € et 23 € de fournitures / Atelier hebdomadaire de 1h30 : 150 € et 23 € de fournitures / Atelier hebdomadaire de 2h : 160 € et 23 € de fournituresForfait de 10 séances de 1h : 120 € et 15 € de fournitures + 12 € d’adhésion à l’association O Pigmentée 5 % de réduction pour deux membres de la même famille 1 0% de réduction à partir de trois membres de la même famille Carte blanche acceptée. Toute demande peut se faire, sans rendez-vous, en mairie centrale (Hôtel de Ville, rue de Strasbourg), en mairies annexes et au CCAS (place Saint Similien). Contact et renseignements : artsplastiques.opigmentee@gmail.com enfants, adolescents

Découverte et apprentissage des techniques de dessin et création autour de l’imaginaire. Les ateliers et les techniques sont adaptés selon l’âge des participants. Durant les ateliers arts plastiques et beaux-arts, chacun peut développer son imaginaire et son identité, et découvrir ainsi sa part de créativité en apprenant à explorer des techniques variées telles que : Dessin académique (classique et moderne). Peinture (techniques peinture à huile, aquarelle, acrylique, gouache, etc…). Crayon de couleurs. Marqueur (feutre à alcool, posca, feutre classique, etc…). Pastels secs et pastels gras. Sculpture : Argile, fil de fer, papier mâché, etc… Création de livres d’après un conte ou une histoire imaginée. Collage, photo, fresque, land art, installation, bricolage, gravure, lino-gravure… En privilégiant notamment la couleur, la forme, la ligne, la texture, le volume et l’espace et en considérant dans certains projets, pour les plus jeunes, l’émotion et le corps. Matérialiser son propre monde inventé et fictif en lui donnant émotion, forme et couleurs permet aux participants de libérer la fertilité de leur imagination et de s’exprimer autrement que par la parole à travers des techniques différentes. Essentiellement orientés vers l’art moderne, ces ateliers de Beaux-Arts favorisent également la découverte de l’histoire de l’Art par la pratique et l’inspiration. Les créations seront exposées régulièrement à l’Atelier O Pigmentée. Ces ateliers sont animés par une artiste plasticienne diplômée en Arts plastiques et Beaux-Arts. Les participants qui souhaitent apprendre ou se perfectionner en dessin académique ou dans une technique particulière, ont la possibilité de l’indiquer au professeur afin qu’elle puisse adapter et personnaliser son cours. Horaires Hebdomadaires Mercredi : 14h à 15h30 – 8/11 ans – Mercredi : 15h30 à 16h30 – 4/7 ans – Mercredi : 17h à 19h – 12/16 ans – Jeudi : 17h à 18h – 4/7 ans – Jeudi : 17h à 18h30 – 8/11 ans – Jeudi : 17h à 19h – 12/16 ans Public : enfants et adolescents

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Centre-ville Nantes 44000

0619339501 https://www.atelieropigmentee.com/atelier-arts-plastiques