Ateliers d’éveil aux Arts Plastiques Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée, 31 mai 2023, Nantes.

2023-05-31 Horaires hebdomadaires : Mercredi : 15H30 – 16H15

Horaire : 15:30 16:15

Gratuit : non – Tarif annuel : 330* euros 50 euros de fournitures. – Tarif trimestre : 125* euros 23 euros de fournitures. – Carte de 10 séances de 45 minutes : 130* euros (valable durant l’année scolaire / septembre-juin) 15 euros de fournitures. * 12 euros d’adhésion à l’association O Pigmentée. – Séances individuelles : 15 euros (frais de fournitures et d’adhésion compris). *5% de réduction pour deux membres de la même famille. *10% de réduction à partir de trois membres de la même famille. *Carte blanche acceptée (Toute demande peut se faire, sans rendez-vous, en mairie centrale (Hôtel de Ville, rue de Strasbourg), en mairies annexes et au CCAS (place Saint Similien). enfants 2 à 4 ans Horaires hebdomadaires : Mercredi : 15H30 – 16H15

Ateliers d’éveil aux Arts Plastiques (enfants de 2 et 3 ans). Ces ateliers sont animés par une artiste plasticienne diplômée en Arts Visuels et Beaux-arts. Atelier d’expression ludique, pour s’initier aux activités artistiques. Les enfants y feront leurs premiers pas en peinture. Ils découvriront des matières différentes et variées qu’ils assembleront. Découverte de la peinture et du modelage : argile, pâte à modeler, peinture aux tampons, rouleaux, gros pinceaux en privilégiant notamment l’émotion et le corps. Durant ces ateliers les enfants pourront s’exprimer autrement que par la parole. Public : enfants 2 à 4 ans

Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Centre-ville Nantes 44000

0619339501 https://www.atelieropigmentee.com/atelier-d-%C3%A9veil-aux-arts-plastiques