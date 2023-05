Atelier de dessin et beaux-arts Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : non De janvier à juin : 340€* 40€. – Trimestre : 180€* 26 euros. – Forfait de 10 séances de 2H : 220€* 20€. * 12 euros d’adhésion à l’association O Pigmentée. -5% de réduction pour deux membres de la même famille. -10% de réduction à partir de trois membres de la même famille. -Carte blanche acceptée (Toute demande peut se faire, sans rendez-vous, en mairie centrale (Hôtel de Ville, rue de Strasbourg), en mairies annexes et au CCAS (place Saint Similien). Adultes Cours de Dessin et Beaux-arts (Adultes) à partir de janvier 2023 au sein de l’atelier O Pigmentée. Tous les jeudis de 19H à 20H. Atelier d’Arts Plastiques O Pigmentée Centre-ville Nantes 44000

0659646992 https://www.atelieropigmentee.com/atelier-beaux-arts-adultes

