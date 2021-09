Dijon Musée des Beaux-Arts Côte-d'Or, Dijon Atelier d’arts plastiques Musée des Beaux-Arts Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

Sur une longue et large bande de papier, en extérieur si le temps le permets, mettez-vous dans la peau des artistes de la peinture gestuelle. En passant par Hans Hartung, Jean Messagier ou Judit Reigl ré-découvrez les salles modernes du rez de chaussée et travaillez gestes rapides, amples, ou contenus, lisses ou rugueux pour un cadavre exquis mouvementé en notre compagnie. Réalisez, en famille, une fresque collective autour de la peinture gestuelle Musée des Beaux-Arts Palais des Ducs et des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

