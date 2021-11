Villenave-d'Ornon Médiathèque d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Atelier d’arts plastiques Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Atelier d’arts plastiques Médiathèque d’Ornon, 15 décembre 2021, Villenave-d'Ornon. Atelier d’arts plastiques

Médiathèque d’Ornon, le mercredi 15 décembre à 16:00

La médiathèque d’Ornon invite les 7 – 10 ans à son atelier. ———————————————————– ### Une peinture sur le thème de Noël vu de l’extérieur par une fenêtre, qui sera découpée dans du papier et collée.

Gratuit sur réservation

Avec Christelle Fontenoy Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T16:00:00 2021-12-15T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Médiathèque d'Ornon Adresse 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Médiathèque d'Ornon Villenave-d'Ornon