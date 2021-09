Pierrevert Pierrevert Alpes-de-Haute-Provence, Pierrevert Atelier d’Arts Plastiques Le Petit Gris Pierrevert Pierrevert Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Atelier d’Arts Plastiques Le Petit Gris Pierrevert, 13 septembre 2021, Pierrevert. Atelier d’Arts Plastiques Le Petit Gris 2021-09-13 – 2021-06-30 Atelier d’Arts Plastiques Le Petit Gris 6 impasse des Genêts

Pierrevert Alpes de Haute-Provence Cours et Stages. Un atelier dynamique où l’on affine ses perceptions visuelles et développe sa créativité, en prenant appui sur l’histoire de l’Art et les œuvres des Grand Artistes Français et internationaux. josianemacone@gmail.com +33 6 84 38 56 51 http://www.atelierlepetitgris.com/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

