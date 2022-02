Atelier d’arts plastiques Espace de quartier Gérard Philipe Les Mureaux Catégories d’évènement: Les Mureaux

Espace de quartier Gérard Philipe, le mardi 15 mars à 18:00

Trois de nos groupes d’ adultes migrants apprenant la langue française profiteront d’une parenthèse artistique et découvriront les dix mots qui (d)étonnent en expérimentant les arts plastiques avec Anouck Roussarie: peindre les mots qu’on veut dire, jouer avec les lignes et le vide, les couleurs et les formes, se faire plaisir et prendre un moment à soi.

Atelier réservé aux participants des ateliers d’apprentissage de la langue française de la mairie des Mureaux

Dis-moi dix mots qui (d)étonnent en dessin avec Anouck Roussarie, artiste peintre, plasticienne et art-thérapeute.

