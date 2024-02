ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ÉCO-CRÉATIFS ENFANTS SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Sèvremoine, mercredi 19 juin 2024.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ÉCO-CRÉATIFS ENFANTS SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Sèvremoine Maine-et-Loire

Découvrez les arts avec l’association Le jARTdin avec des ateliers pour les petits et les grands.

L’association Le jARTdin propose de partir à la découverte de l’art inuit modelage à partir de pâte à modeler et pâte autodurcissante maison (recette DIY offerte), réalisation d’un bestiaire imaginaire avec des animaux inspirés par la faune polaire.

L’association Le jARTdin propose des ateliers d’arts plastiques en lien avec le territoire et en cohérence avec les enjeux d’éco-responsabilité.

Les ateliers auprès des ENFANTS, des ADOS, des ADULTES et DUO Enfant-Adulte ont lieu 1 mercredi par mois hors vacances et 1 mercredi et 1 samedi matin à chaque vacances scolaires.

Les Ateliers ENFANTS, ADOS, regroupent une douzaine de participants maximum. Ces ateliers permettent d’expérimenter de nouvelles techniques, des recettes éco-créatives et découvrir l’histoire de l’art pendant des séances d’1h30.

Tous niveaux débutants ou confirmés.

Les outils et les matériaux sont fournis pendant les séances.

Ces ateliers sont encadrés par un.e artiste diplômé.e d’Ecole Supérieure d’Art ayant l’expérience de l’enseignement en association, en collège, lycée ou en école d’arts plastiques.

L’association reçoit le soutien de la commune de SEVREMOINE et du département de Maine-et-Loire et de la DRAC Pays-de-la-Loire. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 14:00:00

fin : 2024-06-19 15:30:00

SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE 4 Rue de la Mairie

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire assolejartdin@gmail.com

L’événement ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ÉCO-CRÉATIFS ENFANTS Sèvremoine a été mis à jour le 2024-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire