ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ÉCO-CRÉATIFS DUO ENFANTS-ADULTES Rue Saint-Sauveur Sèvremoine, mercredi 6 mars 2024.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES ÉCO-CRÉATIFS DUO ENFANTS-ADULTES Rue Saint-Sauveur Sèvremoine Maine-et-Loire

L’association Le jARTdin propose des ateliers d’arts plastiques conçues en lien avec le territoire et en cohérence avec les enjeux d’éco-responsabilité.

Les ateliers d’arts plastiques éco-créatifs auprès des ENFANTS, des ADOS, des ADULTES et DUO Enfant-Adulte ont lieu 1 mercredi par mois hors vacances et 1 mercredi et 1 samedi matin à chaque vacances scolaires.

Les Ateliers DUO sont des séances de 2h pendant lesquelles enfants et adultes partagent un moment créatif. Les séances duo se déroulent avec une vingtaine de participants (1O enfants et 10 adultes maximum).

Les Ateliers ENFANTS, ADOS, regroupent une douzaine de participants maximum. Ces ateliers permettent d’expérimenter de nouvelles techniques, des recettes éco-créatives et découvrir l’histoire de l’art pendant des séances d’1h30.

Les Ateliers Adultes de 2h fonctionnent sur le même principe avec une vingtaine de participants au maximum

Ces ateliers sont encadrés par un.e artiste diplômé.e d’Ecole Supérieure d’Art ayant l’expérience de l’enseignement en association, en collège, lycée ou en école d’arts plastiques.

L’association reçoit le soutien de la commune de SEVREMOINE et du département de Maine-et-Loire. 10 10 EUR.

