Atelier d'arts plastiques dirigé par Angélique Ivanov
Maison de Balzac musée et bibliothèque
Paris, 10 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

En écho à l’exposition « Balzac, Daumier et les Parisiens. De La Comédie humaine à la comédie urbaine », la Maison de Balzac propose un atelier dirigé par la plasticienne Angélique Ivanov. À partir d’une série de croquis réalisés dans l’exposition, venez graver en famille votre saynète imaginaire en clair-obscur. Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris Contact : +33155744180 eppm-balzac.reservation@paris.fr https://www.facebook.com/MaisondeBalzac https://www.facebook.com/MaisondeBalzac https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=10229157671330>mStepTracking=true

