Atelier d’arts appliqués : cahier personnel ré-créatif Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour

Landes

Atelier d’arts appliqués : cahier personnel ré-créatif Grenade-sur-l’Adour, 5 mars 2022, Grenade-sur-l'Adour. Atelier d’arts appliqués : cahier personnel ré-créatif Grenade-sur-l’Adour

2022-03-05 – 2022-03-05

Grenade-sur-l’Adour Landes EUR 2 Réalisation d’un cahier personnel ré-créatif. Ce cahier vous permettra d’exprimer vos envies, vos projets, vos coups de cœur (ou de colère), vos points de vue de toutes la manières possible : l’écriture, le dessin, le graphisme, la peinture, la photographie … avec Daphné Villières. A partir de 7 ans. Réalisation d’un cahier personnel ré-créatif. Ce cahier vous permettra d’exprimer vos envies, vos projets, vos coups de cœur (ou de colère), vos points de vue de toutes la manières possible : l’écriture, le dessin, le graphisme, la peinture, la photographie … avec Daphné Villières. A partir de 7 ans. +33 5 58 03 75 36 Réalisation d’un cahier personnel ré-créatif. Ce cahier vous permettra d’exprimer vos envies, vos projets, vos coups de cœur (ou de colère), vos points de vue de toutes la manières possible : l’écriture, le dessin, le graphisme, la peinture, la photographie … avec Daphné Villières. A partir de 7 ans. Médiathèque de grenade

Grenade-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Grenade-sur-l'Adour Adresse Ville Grenade-sur-l'Adour lieuville Grenade-sur-l'Adour Departement Landes

Grenade-sur-l'Adour Grenade-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenade-sur-ladour/

Atelier d’arts appliqués : cahier personnel ré-créatif Grenade-sur-l’Adour 2022-03-05 was last modified: by Atelier d’arts appliqués : cahier personnel ré-créatif Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour 5 mars 2022 Grenade-sur-l'Adour Landes

Grenade-sur-l'Adour Landes