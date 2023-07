Ouverture d’un atelier d’artistes transgénérationnel Atelier d’artistes transgénérationnel Saint-Aubin-Montenoy, 15 septembre 2023, Saint-Aubin-Montenoy.

Ouverture d’un atelier d’artistes transgénérationnel 15 – 17 septembre Atelier d’artistes transgénérationnel Entrée libre, 10 places par 1/2 heure disponibles, si possible réservation par mail

Trois générations de femmes artistes peintres se sont succédées durant plus de 50 ans dans ce lieu typique de l’architecture Picarde.

Cette exposition exceptionnelle rend hommage à la transmission matrimoniale de l’art créatif, au travers d’œuvres réalisées par 3 générations de femmes ayant bénéficié de cet atelier privé.

Les créations sont mélangées et exposées dans les pièces principales de vie, comme autant d’éléments du quotidien. A chacun de retrouver quelle génération a réalisé telle œuvre au travers de son style particulier.

La visite est décrite et racontée par Celia, artiste de la deuxième génération, qui vous décrira les techniques utilisées et l’apport de la transmission entre la grand-mère Anny (décédée en 2021), la fille Célia et la petite-fille Morgane devenue Art-Thérapeute.

Cette exposition est organisée avec l’aide de leur association artistique, Mission pas Impossible, grâce à laquelle de nombreux évènements, ateliers, expositions et murs de stree-art ont été réalisés en commun en Ile-de-France.

C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’émotions que nous vous attendons pour partager avec vous cet événement unique.

Atelier d'artistes transgénérationnel 4 rue du Larris 80540 Saint-Aubin Montenoy Saint-Aubin-Montenoy 80540 Somme 0980665096 https://missionpasimpossible.com/ https://www.facebook.com/missionpasimpossible missionspasimpossibles@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00