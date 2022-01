Atelier d’artiste Terre Feu à Beauchêne Beauchêne, 29 janvier 2022, Beauchêne.

Atelier d’artiste Terre Feu à Beauchêne Beauchêne

2022-01-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-01-30 19:00:00 19:00:00

Beauchêne Loir-et-Cher Beauchêne

Atelier d’artiste Terre Feu à Beauchêne. Démonstration d’émaillage et de cuisson Raku – Estelle Dupen. Exposition photo et dédicace – Edwige Lesiourd. Musique Hang Drum et peinture – Nathali Pier

Week-end événement !

terrefeuetmatiere@orange.fr +33 6 83 00 59 19

Atelier d’artiste Terre Feu à Beauchêne. Démonstration d’émaillage et de cuisson Raku – Estelle Dupen. Exposition photo et dédicace – Edwige Lesiourd. Musique Hang Drum et peinture – Nathali Pier

Estelle de l’atelier Terre Feu et Matière – DR

Beauchêne

dernière mise à jour : 2022-01-21 par