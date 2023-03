Ouverture d’atelier de la sculptrice Patricia Ferry Atelier d’artiste Patricia Ferry Neufchâteau Catégories d’Évènement: Neufchâteau

Ouverture d'atelier de la sculptrice Patricia Ferry
31 mars – 2 avril
Atelier d'artiste Patricia Ferry, Neufchâteau

Ouverture d'atelier de Patricia Ferry.

Découvertes et ventes de créations (sculptures en bois, création de lampe, création d’objets, création sur toiles en lin, sur papier divers)

Pour découvrir mes créations rendez vous sur mon compte instagram :

https://www.instagram.com/patricia_ferry_/

Uniquement sur rendez-vous à l’adresse suivante :

ferry_patricia@orange.fr ou sur le portable 07 78 46 64 61

Merci de me contacter sur mon portable si toutefois je ne peux répondre à la sonnette d'entrée (mon atelier se situant sur l'arrière de la maison).

Atelier d'artiste Patricia Ferry
15 rue Neuve 88300 Neufchâteau
Vosges Grand Est

2023-03-31T12:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Ouverture d’atelier d’artiste et ventes de créations Patricia Ferry

