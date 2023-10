Révéler la palette de Bergerac Atelier d’Artiste Monade Bergerac, 20 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Vernissage le 20 octobre de 18h à 20h en présence de l’artiste.

Présentation d’œuvres originales de l’artiste réalisées en résidence. Médiums: dessin, peinture, collage et broderie.

Anna Maria Szlachta est une designer, chercheuse et artiste polonaise basée à Zürich, en Suisse.

Pendant sa résidence à l’atelier Monade, Anna Maria s’est lancée dans le processus de création d’un récit visuel centré sur Bergerac. Sa collection de ‘notes visuelles’, comprenant des photographies, des motifs, des empreintes et des couleurs, a servi de point de départ à ses expérimentations. Tout au long de ce processus, Anna Maria s’est plongée dans divers médiums, tels que la peinture, le dessin, la photographie et même la broderie. Ces diverses explorations se manifestent sous forme de collages abstraits visant à capturer l’essence de Bergerac, révélant son caractère unique..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 19:00:00. .

Atelier d’Artiste Monade

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vernissage October 20, 6-8pm, in the artist’s presence.

Presentation of original works by the artist in residence. Media: drawing, painting, collage and embroidery.

Anna Maria Szlachta is a Polish designer, researcher and artist based in Zürich, Switzerland.

During her residency at Atelier Monade, Anna Maria embarked on the process of creating a visual narrative centered on Bergerac. Her collection of ‘visual notes’, comprising photographs, patterns, prints and colors, served as the starting point for her experiments. Throughout this process, Anna Maria immersed herself in a variety of media, including painting, drawing, photography and even embroidery. These various explorations manifest themselves in the form of abstract collages aimed at capturing the essence of Bergerac, revealing its unique character.

Inauguración el 20 de octubre de 18.00 a 20.00 horas en presencia de la artista.

Presentación de obras originales de la artista creadas durante su residencia. Materiales: dibujo, pintura, collage y bordado.

Anna Maria Szlachta es una diseñadora, investigadora y artista polaca afincada en Zúrich (Suiza).

Durante su residencia en el Atelier Monade, Anna Maria se embarcó en el proceso de crear una narrativa visual centrada en Bergerac. Su colección de « notas visuales », compuesta por fotografías, patrones, estampados y colores, le sirvió de punto de partida para sus experimentos. A lo largo de este proceso, Anna Maria se sumergió en diversos medios, como la pintura, el dibujo, la fotografía e incluso el bordado. Estas diversas exploraciones toman la forma de collages abstractos destinados a captar la esencia de Bergerac, revelando su carácter único.

Vernissage am 20. Oktober von 18.00 bis 20.00 Uhr in Anwesenheit des Künstlers.

Präsentation von Originalwerken der Künstlerin, die während ihres Aufenthalts entstanden sind. Medien: Zeichnung, Malerei, Collage und Stickerei.

Anna Maria Szlachta ist eine polnische Designerin, Forscherin und Künstlerin mit Sitz in Zürich, Schweiz.

Während ihres Aufenthalts im Atelier Monade begann Anna Maria mit dem Prozess der Schaffung einer visuellen Erzählung, die sich auf Bergerac konzentriert. Ihre Sammlung von ‘visuellen Notizen’, die Fotografien, Muster, Abdrücke und Farben umfasst, diente als Ausgangspunkt für ihre Experimente. Im Laufe dieses Prozesses tauchte Anna Maria in verschiedene Medien wie Malerei, Zeichnen, Fotografie und sogar Stickerei ein. Diese verschiedenen Erkundungen manifestieren sich in Form von abstrakten Collagen, die darauf abzielen, das Wesen von Bergerac einzufangen und seinen einzigartigen Charakter zu enthüllen.

