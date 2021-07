Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn Atelier d’artiste Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Rangez les villes, les redessiner, les dérouler différemment …; plongez dans l’univers artistique d’Armelle Caron, artiste plasticienne, en faisant parler les cartes.

Nombre limité de places, matériel fourni

Les ateliers “carte” d’Armelle Caron. Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue Charles de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

