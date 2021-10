Moulins Moulins Allier, Moulins Atelier d’Artiste : Mathilde Arnaud Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Atelier d’Artiste : Mathilde Arnaud Moulins, 27 octobre 2021, Moulins. Atelier d’Artiste : Mathilde Arnaud 2021-10-27 10:00:00 – 2021-10-27 12:00:00 Musée de l’Illustration Jeunesse 26 Rue Voltaire

Moulins Allier EUR 5 5 Mathilde Arnaud vit et travaille à Marseille. Graphiste et illustratrice

spécialisée dans l’art du papier, avec elle ça colle, ça plie, ça découpe

