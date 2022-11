Atelier d’Artiste Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Atelier d'Artiste

8 Rue des Amandiers Lescar

2022-12-04 10:00:00 – 2022-12-11 18:00:00

Pyrnes-Atlantiques Lescar EUR 0 0 Portes ouvertes chez l’aquarelliste Cécile Van Espen:

– présentations d’aquarelles, calendriers- chevalets, agenda du Pays Basque, carterie… Portes ouvertes chez l’aquarelliste Cécile Van Espen:

