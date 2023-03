Porte ouverte Atelier d’Art Very Atelier d’Art Very Mazerulles Catégories d’Évènement: Mazerulles

Meurthe-et-Moselle

Porte ouverte Atelier d’Art Very Atelier d’Art Very, 1 avril 2023, Mazerulles. Porte ouverte Atelier d’Art Very 1 et 2 avril Atelier d’Art Very Pierre Very, restaurateur de mobilier vous accueille pour des démonstrations et des explications au sein de son atelier.

Vous pourrez assister aux différentes opérations nécessaires à la restauration compléte d’un meuble : décapage, nettoyage, démontage, remise en état et finitions.

Venez découvrir les techniques traditionnelles de restauration de mobilier ancien : vernis au tampon, greffes de placage et de massif, découverte des outils utilisés..

Atelier d'Art Very 13/15 route de Château-Salins 54280 MAZERULLES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 Restauration Ebèniste perso

