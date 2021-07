Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse 70800, Saint-Loup-sur-Semouse Atelier d’art thérapie : Prendre le temps d’être ensemble Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse Catégories d’évènement: 70800

Saint-Loup-sur-Semouse

Atelier d’art thérapie : Prendre le temps d’être ensemble Saint-Loup-sur-Semouse, 8 août 2021-8 août 2021, Saint-Loup-sur-Semouse. Atelier d’art thérapie : Prendre le temps d’être ensemble 2021-08-08 – 2021-08-08 Salle La Familiale 17 Place des Fusillés

Saint-Loup-sur-Semouse 70800 EUR 0 0 ATELIER D’ART THÉRAPIE AVEC MARIE PAULE MONOT.

Prendre le temps d’être ensemble : dimanche 8 août de 10h à 12h.

Adultes/enfants plus de 7 ans – A La Familiale « Inspiré de la lecture des rues – temps créatif avec les enfants et dessin commun ».

dernière mise à jour : 2021-06-25

