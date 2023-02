Découverte d’un atelier d’artiste et d’un métier au savoir-faire rare : l’enluminure atelier d’art solange Palacios Dupont Viel-Arcy Catégories d’Évènement: Aisne

Viel-Arcy

Découverte d’un atelier d’artiste et d’un métier au savoir-faire rare : l’enluminure atelier d’art solange Palacios Dupont, 27 mars 2023, Viel-Arcy. Découverte d’un atelier d’artiste et d’un métier au savoir-faire rare : l’enluminure 27 mars – 2 avril atelier d’art solange Palacios Dupont Découverte du métier avec explications diverses sur les supports d’écritures et la préparation des encres et couleurs. atelier d’art solange Palacios Dupont 3, rue Principale 02160 Vieil-Arcy Viel-Arcy 02160 Aisne Hauts-de-France Solange Palacios Dupont travaille dans la tradition médiévale qui lui a été enseignée. Elle mène en parallèle une carrière internationale d’artiste peintre.

Aux amateurs d’art qui viendront cette année dans son atelier, elle propose une découverte du métier avec les explications diverses sur les supports d’écritures et de peintures. Parchemins, papyrus, panneaux de bois, toile, grand choix de papiers, avec des préparations différentes suivant les techniques.

Les journées officielles : samedi 1 et dimanche 2 avril 2023 sont tout public, de 11h à 19h.

Exceptionnellement, elle recevra du lundi 27 au vendredi 31 mars 2023, de préférence l’après midi, de 14h à 18h.

Pour les personnes souhaitant des renseignements particuliers, par exemple, travail du pastel, de la sanguine et autres techniques, il sera préférable de prendre rendez-vous en précisant votre intérêt pour lui permettre de préparer le matériel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Palacios Dupont/ adagp

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Viel-Arcy Autres Lieu atelier d'art solange Palacios Dupont Adresse 3, rue Principale 02160 Vieil-Arcy Ville Viel-Arcy lieuville atelier d'art solange Palacios Dupont Viel-Arcy Departement Aisne

atelier d'art solange Palacios Dupont Viel-Arcy Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viel-arcy/

Découverte d’un atelier d’artiste et d’un métier au savoir-faire rare : l’enluminure atelier d’art solange Palacios Dupont 2023-03-27 was last modified: by Découverte d’un atelier d’artiste et d’un métier au savoir-faire rare : l’enluminure atelier d’art solange Palacios Dupont atelier d'art solange Palacios Dupont 27 mars 2023 atelier d'art solange Palacios Dupont Viel-Arcy Viel-Arcy

Viel-Arcy Aisne