Alice Baude vous invite à écrire une missive à quelqu'un que vous ne connaissez pas : venez prendre un instant au cœur du marché pour lire une lettre qui vous est destinée par hasard, et pour en écrire une à l'inconnu·e qui passera là. Gratuit – En continu de 14h à 17h lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 88 25 62

