Atelier d’art plastique autour de la technique « pouring/dripping » Venez découvrir le tiers-lieu Villa Urbana, au cœur du quartier République, le temps d’un atelier d’art plastique ouvert aux petits et grands sur la technique « pouring/dripping » Jeudi 25 avril, 16h30 Villa Urbana Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T16:30:00+02:00 – 2024-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T16:30:00+02:00 – 2024-04-25T17:30:00+02:00

Villa Urbana, est un lieu unique, pensé et aménagé pour provoquer la rencontre et ouvert à tous les publics. Toute l’année, nous y proposons une programmation gratuite, festive et créatrice de liens, comprenant : des ateliers culturels, sportifs et artistiques, des conférences, des soirées ciné-débat, des cafés interculturels ou encore des expositions ! Celui-ci est piloté par l’association Weavers qui accompagne les personnes exilées vers un accès à l’emploi digne et durable par la formation et la création de lien social.

Villa Urbana 50 cours de la République Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appyNWFOxZcjSzN6n/shr8sWM0e9oF82vak »}]

Weavers France