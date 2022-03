Atelier d’art plastique à la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle

Atelier d’art plastique à la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita, 4 juin 2022, Villiers-le-Bâcle. Atelier d’art plastique à la Maison-atelier Foujita

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Maison-atelier Foujita

Venez vous initier à des techniques d’art plastiques inspirées de la pratique artistique de Foujita, sous la direction de la plasticienne Valérie Martin.

Atelier gratuit, inscription sur place

A l’occasion de « Rendez-vous au jardin », la Maison-atelier Foujita vous propose de participer à des ateliers d’art plastique sur le thème du jardin et des fleurs. Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villiers-le-Bâcle Autres Lieu Maison-atelier Foujita Adresse 7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Ville Villiers-le-Bâcle lieuville Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Departement Essonne

Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villiers-le-bacle/

Atelier d’art plastique à la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita 2022-06-04 was last modified: by Atelier d’art plastique à la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita 4 juin 2022 Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle

Villiers-le-Bâcle Essonne