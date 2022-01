Atelier d’art participatif Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Atelier d'art participatif Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

2022-02-07 17:00:00 – 2022-03-26 19:00:00

Les Allues Savoie Art Gallery d’en Haut vous propose en après ski un Atelier d’Art participatif. Réalisation d’une oeuvre évolutive avec Nicole Paliard sur de la toile. Apportez votre touche personnelle avec une pointe de couleur. Adultes et adolescents à partir de 12 ans. galerieateliernicole@gmail.com +33 6 08 75 47 44 Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

Les Allues Savoie

