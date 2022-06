Atelier d’art ouvert : Manufacture de bérets

Atelier d’art ouvert : Manufacture de bérets, 4 août 2022, . Atelier d’art ouvert : Manufacture de bérets

2022-08-04 – 2022-08-04 EUR 0 C’est dans une boutique en plein centre ville d’Orthez que Sara et Elodie vous accueillent.

Passionnées par leur métier, elles fabriquent de bout en bout chaque béret, du fil écru au produit fini : le tricotage, le remaillage, le feutrage, le grattage, le tondage et les finitions. Dans leur atelier à Orthez, elles vous feront découvrir chaque étape de la fabrication du couvre-chef. Les bérets garantis 100 % artisanal sont vendus sur place. C’est dans une boutique en plein centre ville d’Orthez que Sara et Elodie vous accueillent.

