Atelier d'art ouvert : Le savoir fer du berger Orthez

Orthez

Atelier d’art ouvert : Le savoir fer du berger Orthez, 10 septembre 2022, Orthez. Atelier d’art ouvert : Le savoir fer du berger Le savoir fer du berger 20 route de Dax Orthez

2022-09-10 – 2022-09-10 Le savoir fer du berger 20 route de Dax

Orthez 64300 EUR 0 François, ferronnier d’art, vous accueille dans son atelier pour vous présenter ses créations: objets de décoration, mobiliers, enseignes et autres grilles. Il y travaille le fer forgé à chaud comme à froid en respectant des techniques de mise en œuvre bien précise.

