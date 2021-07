Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Atelier d’art ouvert : La Pacheraie Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Atelier d’art ouvert : La Pacheraie Orthez, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Orthez. Atelier d’art ouvert : La Pacheraie 2021-07-13 – 2021-07-13 La Pacheraie 185 Chemin du Pachera

Orthez Pyrénées-Atlantiques C’est dans son atelier à la sortie d’Orthez qu’Hélène crée des savons artisanaux surgras, très doux pour toutes les peaux. Concevoir des savons aux recettes toutes différentes, associer les plantes, les couleurs, créer des synergies olfactives, font partie du métier artistique de savonnier.

