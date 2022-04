Atelier d’art ouvert : Galerie-boutique de Chantal Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Atelier d’art ouvert : Galerie-boutique de Chantal Monein, 27 mai 2022, Monein. Atelier d’art ouvert : Galerie-boutique de Chantal Galerie-boutique de Chantal 8 place Henri Lacabanne Monein

2022-05-27 – 2022-05-27 Galerie-boutique de Chantal 8 place Henri Lacabanne

Monein Pyrénées-Atlantiques MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Offre spéciale – 15% à partir de 70€ d’achat Créations artisanales d’objets de décoration, de vêtements et d’accessoires. MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Offre spéciale – 15% à partir de 70€ d’achat Créations artisanales d’objets de décoration, de vêtements et d’accessoires. MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Offre spéciale – 15% à partir de 70€ d’achat Créations artisanales d’objets de décoration, de vêtements et d’accessoires. Galerie-boutique de Chantal 8 place Henri Lacabanne Monein

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Galerie-boutique de Chantal 8 place Henri Lacabanne Ville Monein lieuville Galerie-boutique de Chantal 8 place Henri Lacabanne Monein Departement Pyrénées-Atlantiques

Monein Monein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Atelier d’art ouvert : Galerie-boutique de Chantal Monein 2022-05-27 was last modified: by Atelier d’art ouvert : Galerie-boutique de Chantal Monein Monein 27 mai 2022 Monein Pyrénées-Atlantiques

Monein Pyrénées-Atlantiques