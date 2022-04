Atelier d’art ouvert : Abat-jour Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Atelier d'art ouvert : Abat-jour Orthez, 28 mai 2022, Orthez. Abat-jour 20 Rue Aristide Briand

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28

EUR 0 MAI… ENVIES D'ESCAPADE – Visite et démonstration gratuites Découvrez comment choisir un abat-jour selon son pied de lampe, reconnaître un abat-jour de qualité et les différentes techniques de fabrication, des plus anciennes à celles d'aujourd'hui.

Abat-jour 20 Rue Aristide Briand Orthez

