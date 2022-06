Atelier d’art ouvert : Abat-jour Orthez, 12 juillet 2022, Orthez.

Atelier d’art ouvert : Abat-jour Abat-jour 20 rue Aristide Briand Orthez

2022-07-12 – 2022-07-12 Abat-jour 20 rue Aristide Briand

Orthez 64300

EUR 0 Pascaline et Valérie, artisans d’art en fabrication d’abat-jour vous feront partager leur passion et leur bonne humeur. Elles vous dévoileront les secrets d’une ambiance lumineuse réussie, adaptée à votre déco et vos besoins d’éclairage. Lors de cet atelier, elles vous expliqueront comment choisir un abat-jour selon son pied de lampe, comment reconnaître un abat-jour de qualité et les différentes techniques de fabrication, des plus anciennes à celles d’aujourd’hui. Si vous avez des soucis pour faire venir la lumière dans un endroit sombre de votre maison, des trucs et astuces simples vous seront proposés. Du mal à vous y retrouver dans le choix des ampoules LED ? Les lumens, les watts et les Kalvin n’auront plus de secret pour vous.

Pascaline et Valérie, artisans d’art en fabrication d’abat-jour vous feront partager leur passion et leur bonne humeur. Elles vous dévoileront les secrets d’une ambiance lumineuse réussie, adaptée à votre déco et vos besoins d’éclairage. Lors de cet atelier, elles vous expliqueront comment choisir un abat-jour selon son pied de lampe, comment reconnaître un abat-jour de qualité et les différentes techniques de fabrication, des plus anciennes à celles d’aujourd’hui. Si vous avez des soucis pour faire venir la lumière dans un endroit sombre de votre maison, des trucs et astuces simples vous seront proposés. Du mal à vous y retrouver dans le choix des ampoules LED ? Les lumens, les watts et les Kalvin n’auront plus de secret pour vous.

Pascaline et Valérie, artisans d’art en fabrication d’abat-jour vous feront partager leur passion et leur bonne humeur. Elles vous dévoileront les secrets d’une ambiance lumineuse réussie, adaptée à votre déco et vos besoins d’éclairage. Lors de cet atelier, elles vous expliqueront comment choisir un abat-jour selon son pied de lampe, comment reconnaître un abat-jour de qualité et les différentes techniques de fabrication, des plus anciennes à celles d’aujourd’hui. Si vous avez des soucis pour faire venir la lumière dans un endroit sombre de votre maison, des trucs et astuces simples vous seront proposés. Du mal à vous y retrouver dans le choix des ampoules LED ? Les lumens, les watts et les Kalvin n’auront plus de secret pour vous.

Abat-jour 20 rue Aristide Briand Orthez

dernière mise à jour : 2022-05-31 par