Atelier d’art floral Châtillon-sur-Seine, 24 juin 2021-24 juin 2021, Châtillon-sur-Seine.

Atelier d’art floral 2021-06-24 14:00:00 – 2021-06-24 15:30:00

Châtillon-sur-Seine 21400

EUR 25 25 Venez partager la passion des fleurs d’Elvina, La petite fleuriste Nomade, en partenariat avec l’Office de tourisme du Châtillonnais. Elle vous donnera des conseils et astuces pour la confection d’un joli bouquet. les fleurs et le matériel sont fournis , vous pouvez apporter les fleurs de votre jardin, des branchages, de la mousse, un contenant….

L’occasion de partager un moment de détente et de repartir avec une composition unique. Inscription et paiement obligatoires au plus tard le mardi. Rendez-vous à 14h à l’Office de Tourisme du Châtillonnais.

Tarif : 25 € par personne. Nombre de participants limité.

+33 3 80 91 13 19

