Atelier d’art floral, 14 mai 2022, .

Atelier d’art floral

2022-05-14 15:30:00 – 2022-05-14 17:30:00

Venez réalisez une composition printanière avec des éléments de saison et naturel. Céline passionnée de créations et professeur d’art floral depuis une dizaine d’années vous accompagnera ‘pas à pas’ dans votre réalisation. Atelier de 2h environ. Apporter votre sécateur et votre tablier. Réservation fortement conseillée une semaine avant, 10 places disponibles.

le circonflexe

