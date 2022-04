Atelier d’art exposition vente au profit de l’Ukraine Saucats Saucats Catégories d’évènement: 33650

Saucats

Atelier d’art exposition vente au profit de l’Ukraine Saucats, 1 mai 2022, Saucats. Atelier d’art exposition vente au profit de l’Ukraine Salle des fêtes 2 ROUTE MEDOC Saucats

2022-05-01 – 2022-05-01 Salle des fêtes 2 ROUTE MEDOC

Saucats 33650 Les ateliers d’arts de Saucats EXPOSITION VENTE EN SOUTIEN A L’UKRAINE

à la salle des fêtes de Saucats de 9 h à 18 h De nombreuses réalisations seront exposées et mis en vente : peintures à l’huile, aquarelles, dessins, pastels, sculptures etc…

Faites vous plaisir pour décorer votre intérieur. Des œuvres pour tous les goûts et toutes les bourses.

Les recettes, toutes ou en partie, seront reversées, par l’intermédiaire de la Croix rouge, pour le soutien à l’Ukraine. Les ateliers d’arts de Saucats EXPOSITION VENTE EN SOUTIEN A L’UKRAINE

à la salle des fêtes de Saucats de 9 h à 18 h De nombreuses réalisations seront exposées et mis en vente : peintures à l’huile, aquarelles, dessins, pastels, sculptures etc…

Faites vous plaisir pour décorer votre intérieur. Des œuvres pour tous les goûts et toutes les bourses.

Les recettes, toutes ou en partie, seront reversées, par l’intermédiaire de la Croix rouge, pour le soutien à l’Ukraine. +33 6 99 48 01 51 Les ateliers d’arts de Saucats EXPOSITION VENTE EN SOUTIEN A L’UKRAINE

à la salle des fêtes de Saucats de 9 h à 18 h De nombreuses réalisations seront exposées et mis en vente : peintures à l’huile, aquarelles, dessins, pastels, sculptures etc…

Faites vous plaisir pour décorer votre intérieur. Des œuvres pour tous les goûts et toutes les bourses.

Les recettes, toutes ou en partie, seront reversées, par l’intermédiaire de la Croix rouge, pour le soutien à l’Ukraine. anna-kolosyuk-D5nh6mCW52c-unsplash

Salle des fêtes 2 ROUTE MEDOC Saucats

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: 33650, Saucats Autres Lieu Saucats Adresse Salle des fêtes 2 ROUTE MEDOC Ville Saucats lieuville Salle des fêtes 2 ROUTE MEDOC Saucats Departement 33650

Saucats Saucats 33650 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saucats/

Atelier d’art exposition vente au profit de l’Ukraine Saucats 2022-05-01 was last modified: by Atelier d’art exposition vente au profit de l’Ukraine Saucats Saucats 1 mai 2022 33650 Saucats

Saucats 33650