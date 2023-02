A la découverte de la gravure : fabriquer et créer votre gravure Atelier d’art – CEND.R Vaison-la-Romaine Catégories d’Évènement: Vaison-la-Romaine

A la découverte de la gravure : fabriquer et créer votre gravure 29 mars – 2 avril Atelier d'art – CEND.R Atelier pour enfant à partir de 7 ans : petit historique – mise en pratique – impression: le mercredi et samedi de 10h30 à 11h30 et 16h30 à17h30 Atelier d'art – CEND.R 5 rue Trogue Pompée 84110 Vaison la Romaine rue arrière de la Place Montfort Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

C’est la rue située entre la rue de la mairie et la place Montfort Atelier découverte destiné au jeune public :

– Présentation de livres illustrés avec la premiére méthode de gravure : sur du bois et méthode utilisée à l’époque (5mn)

– Présentation – l’objectif de l’atelier : graver un motif sur un support adéquat

Préparation : 5 mn et création 20 à 35 mn ( selon l’âge)

– découverte des outils utilisés, du matériel nécessaire

– mise en pratique après choix du dessin

– encrage

– impression L’atelier sera suivi d’une petite collation ou chaque enfant pourra partager ses ressentis et son expérience. Selon la demande : atelier pour les enfants à partir de 4 ans :

Atelier avec création d’une page de garde de papier marbré, et/ou comme suite d’atelier pour les enfants désireux des 7 ans déja venu. Je peux également proposer un atelier pour les adultes, le support de gravure sera différent. L’atelier est ouvert au public en dehors des heures d’atelier enfant. N’hésitez pas à me contacter pour réserver.

L’atelier est situé à Vaison-la-Romaine, labellisée Petite Cité de Caractère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00 Cendrine Rempenault

