Démonstration dorure Atelier d’Art – Aurélie ROMANO, 31 mars 2023, La Ciotat. Démonstration dorure 31 mars – 2 avril Atelier d’Art – Aurélie ROMANO L’atelier ouvre ses portes pour vous faire découvrir deux Metiers d’Art:

La sculpture sur bois et la dorure ornemaniste. Apres une immersion dans l’atelier et la découverte des outils, je vous propose une démonstration de dorure à la feuille de cuivre, une technique que j’utilise dans mes créations d’Herbiers et de décoration murale.

Après avoir fait sécher differents types de feuillages tels que les feuilles de Gingko ou les feuilles d'Erable, je viens dorer celles-ci à la feuille de cuivre avec une des deux techniques de dorure : la mixtion Atelier d'Art – Aurélie ROMANO 10 rue Emmanuelle Taurel 13600 la ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-31T16:30:00+02:00 – 2023-03-31T19:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 sculpture dorure Aurélie Romano

