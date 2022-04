Atelier d’Art action, conçu et animé par l’artiste Pascale Ciapp pour les adolescents (11-15 ans) Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

Atelier d’Art action, conçu et animé par l’artiste Pascale Ciapp pour les adolescents (11-15 ans) Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète, 14 mai 2022, Sète. Atelier d’Art action, conçu et animé par l’artiste Pascale Ciapp pour les adolescents (11-15 ans)

Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète, le samedi 14 mai à 14:30

Faire corps avec les œuvres des expositions, créer des actions visuelles en jouant avec des objets et matériaux divers : les ateliers d’Art action proposent une expérience créative exceptionnelle accompagnée par une artiste ! Les participants créent des postures et des situations décalées en cherchant la forme expressive du rapport entre corps/objets/espace. Cette exploration créative individuelle et/ou collective est restituée par des traces photographiques ou vidéos.

Gratuit sur inscription.

Durant cet atelier, l’artiste Pascale Ciapp propose aux participants de s’approprier les espaces du Crac et des matériaux divers pour créer des actions restituées par des photographies et des vidéos. Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète 26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Crac Occitanie,le centre régional d'art contemporain à Sète Adresse 26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE Ville Sète lieuville Crac Occitanie,le centre régional d'art contemporain à Sète Sète Departement Hérault

Crac Occitanie,le centre régional d'art contemporain à Sète Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

Atelier d’Art action, conçu et animé par l’artiste Pascale Ciapp pour les adolescents (11-15 ans) Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète 2022-05-14 was last modified: by Atelier d’Art action, conçu et animé par l’artiste Pascale Ciapp pour les adolescents (11-15 ans) Crac Occitanie,le centre régional d’art contemporain à Sète Crac Occitanie,le centre régional d'art contemporain à Sète 14 mai 2022 Crac Occitanie le centre régional d'art contemporain à Sète Sète Sète

Sète Hérault