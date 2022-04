Atelier d’Art action, conçu et animé par l’artiste Pascale Ciapp pour les adolescents (11-15 ans) Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Durant cet atelier, l’artiste Pascale Ciapp propose aux participants de s’approprier les espaces du Crac et des matériaux divers pour créer des actions restituées par des photographies et des vidéos.

Faire corps avec les œuvres des expositions, créer des actions visuelles en jouant avec des objets et matériaux divers : les ateliers d’Art action proposent une expérience créative exceptionnelle accompagnée par une artiste !

Les participants créent des postures et des situations décalées en cherchant la forme expressive du rapport entre corps/objets/espace. Cette exploration créative individuelle et/ou collective est restituée par des

Free upon registration. Saturday 14 May, 14:30 Hacer cuerpo con las obras de las exposiciones, crear acciones visuales jugando con objetos y materiales diversos: ¡los talleres de Art Action ofrecen una experiencia creativa excepcional acompañada por una artista! Los participantes crean posturas y situaciones escalonadas buscando la forma expresiva de la relación cuerpo/objetos/espacio.

Esta exploración creativa individual y/o colectiva se reproduce mediante huellas fotográficas o vídeos.

