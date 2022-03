Atelier d’arpentage Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier d’arpentage Médiathèque Est Floresca Guépin, 11 juin 2022, Nantes. 2022-06-11 Sur inscription

Horaire : 10:00

Gratuit : oui Public adulte Sur inscription Par l’association Les Détricoteuses dans le cadre du Mois des fiertés À partir du livre Transfuges de sexe, passer les frontières de genre d’Emmanuel Beaubatie, découvrez l’arpentage, une méthode de lecture qui permet de s’approprier un livre a priori difficile, de dédramatiser le rapport à la lecture et d’encourager chacun et chacune à exprimer son avis et ses sensations. Médiathèque Est Floresca Guépin adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr

