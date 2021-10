Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine, Paimpont Atelier d’aromathérapie en Brocéliande Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Atelier d’aromathérapie en Brocéliande Paimpont, 17 octobre 2021, Paimpont. Atelier d’aromathérapie en Brocéliande 2021-10-17 – 2021-10-17 RDV devant l’Hermine et l’Ajonc 2 Rue du Général de Gaulle

Paimpont Ille-et-Vilaine Paimpont Lisa, herboriste – naturopathe vous propose 4 ateliers d’aromathérapie. Appréhendez l’énergie de la saison selon la médecine traditionnelle chinoise. Apprenez les habitudes de vie à favoriser. Découvrez 3 huiles essentielles et confectionnez un stick inhalateur. Atelier d’1h30 – 20€ – 10 personnes max

dernière mise à jour : 2021-10-15

